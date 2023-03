Improbable retournement de situation pour Eden Hazard? Pour revenir au Real Madrid, Zinédine Zidane exigerait que le Belge reste au club!

Eden Hazard pourrait-il recevoir une dernière chance inespérée au Real Madrid ? Complètement mis de côté par Carlo Ancelotti cette saison, l’ancien capitaine des Diables rouges n’a plus disputé la moindre minute en Liga depuis le mois de septembre dernier et son avenir semble s’écrire loin du club madrilène.

Mais un énorme rebondissement pourrait tout changer. Zinédine Zidane fait partie des noms qui reviennent le plus souvent pour succéder à Carlo Ancelotti, s’il devait s’en aller la saison prochaine, selon la presse espagnole. Et d’après le média Defensa Central, Zidane aurait fixé deux conditions pour effectuer son retour au Real Madrid : avoir Grégory Dupont, préparateur physique avec lequel il a l’habitude de travailler, dans son staff et conserver Eden Hazard, qu’il avait fait venir à Madrid à l’époque.