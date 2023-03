«Un adversaire différent mais d’un autre calibre»: le sélectionneur allemand, Hansi Flick, content de jouer contre la Belgique

Les Allemands se sont entraînés, avec 21 joueurs, lundi à 11 heures à Francfort et se rendront ensuite à Cologne, moins de 200km plus loin, en bus, plutôt qu’en train pour cause de grève dans les transports en commun notamment en Allemagne.

La Belgique a débuté en fanfare son ère Tedesco en l’emportant 0-3 en Suède vendredi en ouverture des qualifications pour l’Euro 2024 organisé par l’Allemagne.