Cinq lauréats retenus en 2023 pour les budgets participatifs louviérois

Cette 3ème édition des budgets participatifs a été lancée en octobre 2022. Au total, 10 projets citoyens ont été remis à l’administration communale. Un budget total de 25.000 euros a été alloué aux 5 projets sélectionnés par le comité de sélection composé de professionnels et de citoyens et, ensuite, au vote des Louviérois par le biais de la plateforme de participation citoyenne, du réseau Hoplr et des bulletins de vote.

Voici les projets retenus par ordre de points : Le P’tit train d’Houdeng a reçu la note de 73/100 et la somme de 7000€ pour rénover l’étang et construire un viaduc pour le passage du train.