Un homme menace un adolescent avec un couteau à Louvain: le trentenaire était agacé par le bruit que faisaient le jeune homme et ses amis

L’incident s’est produit mardi soir vers 02h30 à l’intersection entre la Naamsestraat et le Sint-Beggaberg. Un jeune homme de 18 ans y discutait avec des amis, quand soudain le trentenaire a surgi. Ce dernier tenait un couteau qu’il a placé à une dizaine de centimètres de la gorge de la victime. Il a indiqué que sa petite amie ne pouvait pas dormir à cause du bruit des jeunes et qu’il allait poignarder la victime si elle ne partait pas.

Les jeunes ont prévenu la police, mais lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux, le trentenaire avait déjà quitté les lieux. Grâce à la description du suspect et de sa tenue par la victime et les témoins, la police a pu intercepter le suspect près de Sheep Street. Il n’avait plus le couteau sur lui à ce moment-là, mais la police l’a retrouvé au sol à proximité de la Schapenstraat. Lors d’une perquisition au domicile du suspect, la police a trouvé plusieurs couteaux similaires et la petite amie du suspect a indiqué qu’elle reconnaissait le couteau trouvé.