Bonne nouvelle pour l’Union Saint-Gilloise: les Union Bhoys ne boycotteront pas la venue de Leverkusen au Parc Astrid

Ce mardi à partir de 11h débutera la vente des billets pour les matches aller (13 avril) et retour (20 avril) des quarts de finale de l’Europa League de l’Union face à Leverkusen. À l’aller à la BayArena, l’USG disposera de 2.343 tickets (1.790 places debout et 553 assises). Si tous trouvent preneurs, il s’agira de la plus grande délégation de fans unionistes en déplacement européen cette saison. À titre de comparaison, ils étaient à peu près 800 à s’être rendus à Berlin le 9 mars dernier.

Pour le match retour, une semaine plus tard au Parc Astrid, l’Union n’a pour l’heure pas ouvert les blocs réservés à la Mauves Army et aux South Leaders. La capacité du stade devrait donc à nouveau être de 15.000 places. Et les Union Bhoys seront présents ! Le fervent club de supporter saint-gillois ne boycottera en effet pas cette rencontre, contrairement à ce qu’il avait fait contre Berlin il y a deux semaines. « Après discussion avec notre direction, nos joueurs et notre staff, nous vous confirmons que nous serons présents au Lotto Park. Nous serons en Tribune Nord à l’étage, derrière le goal. » De quoi assurer l’ambiance lors de cette rencontre historique.