Remboursements des nouveaux médicaments: le ministre Vandenbroucke veut accélérer les procédures

L’objectif est que les procédures soient facilitées, pour permettre à des patients d’avoir accès à des médicaments prometteurs plus rapidement à moindre coût. Le suivi des preuves sur la réelle valeur ajoutée des médicaments sera aussi renforcé, et les patients auront une plus grande voix dans la procédure.

« Nous voulons donner aux patients un accès rapide aux innovations qui tentent de répondre à des besoins médicaux non satisfaits et qui semblent prometteuses sur la base des données souvent limitées et/ou immatures issues des essais cliniques. À l’avenir, nous voulons que la décision de rembourser un médicament repose davantage sur des connaissances scientifiques et des données précises et actualisées. Les entreprises elles-mêmes devraient également faire plus d’efforts pour clarifier scientifiquement l’effet bénéfique de leur médicament », indique l’INAMI. « Les préférences des patients et les données sur les besoins médicaux non rencontrés joueront un rôle plus important en tant que source de données sur le remboursement des médicaments ».