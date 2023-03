Maggie, une jeune femme de 24 ans, pensait avoir adopté un Shih Tzu mais se retrouve avec un animal totalement différent: «Il perd ses poils, bave et est beaucoup plus gros que ce que j’avais prévu»

Maggie, une Américaine de 24 ans, a acheté un Shih Tzu, un chien de petite taille, via le site Craiglsist, qui propose des petites annonces. Peu à peu, l’animal grandit mais ressemble de moins en moins au chien qu’elle devait avoir.

Dans une vidéo postée sur TikTok, elle déclare : « Chaque fois que j’interrogeais l’éleveuse, elle me répondait que le pourcentage de Shih Tzu qu’elle possédait était de plus en plus faible ». Soudainement, l’éleveuse ne lui répondait plus.