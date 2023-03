Procès des attentats à Bruxelles: Lauriane, une victime, présentée en trois objets avec une tablette, une lettre de la Stib et un livre

Quelques jours après le décès de Lauriane, «nous nous sommes rendus à son appartement» à Etterbeek, a évoqué Marine Visart de Bocarmé. «Je me souviens y avoir trouvé trois objets, et ça m’est resté. Le premier, c’était son iPad», se souvient-elle. Synchronisé avec le téléphone portable de celle qui se rendait ce jour-là à son travail de juriste auprès de la Mutualité socialiste, l’appareil livre les messages «de plus en plus inquiets» envoyés par les amis de Lauriane après l’attentat. «Il y en avait beaucoup», résume sobrement la soeur de 38 ans.

Le deuxième objet est un courrier de la Stib. La société bruxelloise de transport en commun y invite Lauriane à renouveler son abonnement, qui expirait le 22 mars. «Je vous jure que c’est vrai», souffle Marine avec un petit rire las soulignant l’ironie du sort.