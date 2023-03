Ford: pertes abyssales à cause de l’électrique

Comme beaucoup d’autres constructeurs, Ford a énormément investit ces dernières années dans la transition électrique. Pour ce faire, trois entités distinctes ont été créées: Ford Blue pour les modèles traditionnels et hybrides, Ford Pro pour les utilitaires, et Ford Model e pour les électriques, notamment la Mustang Mach-E et le pick-up F150 Lightning. Pour cette dernière branche, les temps sont durs.

3 milliards

Le département Ford Model e a en effet annoncé une perte de 3 milliards de dollars pour l’année 2022. Et la marque annonce déjà que ce sera pire en 2023. Il faut bien sûr relativiser: la transition électrique revendique des investissements colossaux, et il est normal que la rentabilité ne soit pas immédiate. Nous en voulons pour preuve l’exemple Tesla, qui a mis des années à sortir du rouge. Ford prévoit de le faire bien plus vite, dans les 2 ou 3 ans à venir. Cela étant, on peut être interloqué en constatant que la branche Ford Blue (celle des Mustang, Bronco et autres modèles «classiques») annonce au contraire 6 milliards de dollars… de bénéfice. Rendez-vous dans quelques années pour voir si Ford a fait le bon pari.