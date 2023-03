La population mondiale pourrait culminer à 8,5 milliards en 2040: «Les taux de fécondité diminuent lorsque les filles ont accès à l’éducation et que les femmes sont économiquement autonomes»

C’est 40 ans plus tôt que les prévisions de l’Organisation des Nations unies (ONU). Selon Earth4All, ce déclin plus rapide nécessiterait toutefois un «saut de géant» en matière d’investissement dans le développement économique, l’éducation et la santé.

Des chercheurs de l’initiative Earth4All ont publié lundi un rapport dans lequel ils esquissent deux scénarios possibles pour l’avenir. Dans le premier, le monde continue à se développer économiquement comme il l’a fait au cours des 50 dernières années. La population atteindrait alors son maximum de 8,6 milliards vers 2046 et se réduirait à 7,3 milliards d’ici 2100. Dans le second scénario, ce pic pourrait être atteint dix ans plus tôt, à condition qu’une plus grande attention soit accordée à la réduction de la pauvreté et à l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce cas, la Terre ne compterait plus que 6 milliards d’habitants en 2100.