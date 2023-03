Diables rouges: Manu Leroy nommé CEO ad interim de l’Union belge

La Task Force n’a pas traîné. Le groupe composé du président Paul Van den Bulck, de Pascale Van Damme (administratrice indépendante, de Marc van Craen (administrateur au nom de Voetbal Vlaanderen), de Philippe Godin (administrateur au nom de l’ACFF) et de Peter Willems (administrateur au nom de la Pro League) a nommé Manu Leroy comme CEO ad interim.

Il n’est pas un inconnu à Tubize puisque Manu Leroy est directeur du marketing et de la communication à l’Union belge depuis janvier 2019. C’est lui qui doit assurer la continuité des opérations en attendant que la Task Force trouve le candidat idéal sur le long terme. Il va cumuler les deux fonctions à l’Union belge : CEO et directeur marketing et communication.