Hyundai Sonata mise à jour: mais c’est qu’on en voudrait!

Fermez les yeux, et essayez de vous rappeler la dernière Hyundai Sonata que vous avez vue. Rien ne vous vient? Normal, car le modèle n’a jamais été un grand succès chez nous. Il a été remplacé dès 2011 en Europe par la i40, et surtout, le design ne fut jamais un de ses atouts majeurs. Mais avec cette mise à jour, la Sonata de huitième génération pourrait enfin marquer les rétines et les esprits.

Nouveau visage

On l’a souvent vu dans l’histoire de l’automobile: découvrir un bon filon esthétique peut tout changer. Et à notre humble avis, Hyundai vient de trouver son filon. Ce nouveau visage poli comme un galet, barré par une ligne de LED, a été inauguré par le van Staria. Un véhicule très intéressant, à comparer au VW Multivan. Récemment, on a vu que la nouvelle génération du crossover Kona arborait ce nouveau style, et c’est maintenant au tour de la berline Sonata. Non seulement la face est bourrée de caractère, mais le profil est remarquablement fluide, et la poupe, où on retrouve des blocs optiques «pixelisés», autre nouvelle signature de la marque, est également une réussite. Bref, une berline très joliment dessinée, qui vaut bien une autre beauté du genre, la Peugeot 508. Dommage que la Sonata n’ait aucune chance de débarquer en Europe, car nous la trouvons plus attractive qu’un sempiternel SUV.