La famille grand-ducale luxembourgeoise s’enrichit d’un petit prince

« Le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière ont la grande joie d’annoncer la naissance de leur fils, ce lundi 27 mars 2023, à 10h04 à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg. Le Prince portera les prénoms de François Henri Luis Marie Guillaume, pèse 3,575 kg et mesure 53 cm. La Princesse Stéphanie et le bébé se portent bien. Le Couple Héritier, ainsi que son frère Charles, ont hâte de vous présenter le Prince François », a communiqué le Palais.

Le nouveau-né est troisième dans l’ordre de succession au trône, après son père et son frère aîné Charles. Il a vu le jour vers 10h00 du matin lundi à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.