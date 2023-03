L’accouchement de Cindy, une Belge de 37 ans, ne se déroule pas comme prévu et se termine à quelques mètres d’IKEA: «Heureusement, il n’y avait personne sur la route, sinon nous aurions été très visibles»

Au moment où elle devait accoucher, « la sage-femme a vu des selles dans le liquide amniotique et a préféré que nous allions à l’hôpital. J’avais cinq centimètres d’ouverture, mais elle pensait que nous aurions encore des heures devant nous ».

Sur la route vers Hasselt, sentant de nouvelles contractions, elle remarque aussi une sensation de brûlure : la tête était quasiment là. Au niveau de la sortie de l’autoroute, près d’Ikea, le couple s’est arrêté. « Nous nous sommes arrêtés au milieu de la route. Mon mari n’a pas eu le temps de sortir. Je portais encore un pantalon et une robe de chambre. Nous les avons enlevés rapidement et maladroitement. La tête de Janne (leur future enfant, ndlr) était déjà là, c’est allé très vite. À la deuxième contraction de poussée, mon mari l’a attrapée et l’a couchée sur moi ».