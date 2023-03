Il y a pile 10 ans, Angèle montait sur scène pour la toute première fois

C’est via le post Facebook d’Antoine, un batteur qui a longtemps joué avec Marka, que l’info nous parvient. Il y a tout juste 10 ans, la chanteuse Angèle faisait ses premiers pas sur scène. Enfin, sur scène... elle s’est produite en première partie de son papa, le chanteur Marka, en concert dans la toute petite salle du village de Nobressart, en province de Luxembourg.

« J’avais invité Marka à un festival que nous organisions à Nobressart. Nous avions discuté ensemble et nous nous sommes aperçus que nous avions des connaissances communes dans le monde de la musique. L’année suivante, il est à nouveau venu dans notre village. Il m’a demandé de l’accompagner sur un morceau. Angèle, qui avait composé deux morceaux, a fait la première partie de ce concert à Nobressart. Je crois que c’était la première fois qu’elle s’affichait seule. »

Inutile de dire que la chanteuse a fait du chemin depuis, devenant en une décennie une immense star de la chanson en Belgique et en France, jouant à travers le monde à guichets fermés, s’affichant en Une des plus grands magazines et pouvant compter sur le soutien de millions de fans.