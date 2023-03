Campagne Propreté participative: Schaerbeek belle et propre grâce au #1030Cleanupchallenge!

Deux équipes, composées de nombreux citoyens et menées par deux influenceurs bruxellois, vont s’affronter dans une lutte acharnée dès le 1er avril pour embellir et rendre plus propre la commune de Schaerbeek dans le but de remporter un maximum de secteurs. La commune sera divisée en différentes zones qu’il faudra conquérir. Pour y arriver, il faudra accumuler un maximum de points, individuellement et collectivement, en réalisant des défis relatifs à la propreté et l’embellissement de l’espace public, ou en ramassant le plus de déchets possible en un temps imparti lors de cinq évènements rassemblant l’ensemble des participants du jeu. D.R.

C’est la première fois en Belgique qu’une commune propose ce genre de campagne en incitant ses habitants à participer activement aux enjeux de propreté via une application-jeu digitale, destinée à tous les publics. Ce challenge permettra de rassembler toutes les générations autour d’un même objectif : rendre l’enjeu de la propreté publique participatif et citoyen en rendant l’espace public propre, plus beau et agréable !

« Si cette campagne innovante voit le jour, c’est parce que la propreté est un réel challenge quotidien, auquel chacun, agent communal et citoyen, peuvent apporter une solution. L’objectif est donc ici de sensibiliser et informer de manière ludique et participative les citoyens aux enjeux de propreté, en particulier les jeunes. Le #1030CleanUpChallenge permet de rendre ce défi challengeant et fédérateur », déclare Deborah Lorenzino (DeFI), échevine de la Propreté publique.

Participatif, innovant et citoyen Les participants les plus actifs seront récompensés par des prix, qui peuvent être individuels ou collectifs : des excursions pour les écoles, des bons, des activités offertes, des trottinettes électriques… les cadeaux couleront à flots. Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit de télécharger l’application mobile « 1030CleanUpChallenge » disponible sur Google play ou l’Apple store, de se créer un compte avec une adresse mail et de choisir son équipe. Chaque équipe sera représentée par un capitaine, deux influenceurs made in Belgium bien connus : Juliet Bonhomme sera aux commandes de l’équipe verte et Vidalex mènera l’équipe rose. Mais attention, chacun devra tirer son épingle du jeu et cumuler un maximum de points car en plus des missions collectives qui permettront de gagner des lots communs, chaque citoyen pourra remplir des défis en solo qui lui permettront de progresser individuellement pour remporter des cadeaux personnels. L’application lance en effet des challenges qu’il faudra réussir, avec preuve à l’appui ! Ainsi, chacun devra donner le meilleur de soi et se verra récompenser à la hauteur de son investissement. Cerise sur le gâteau, une grande fête clôturera le concours, le 13 mai au parc Josaphat pour célébrer l’équipe gagnante, remettre les nombreux prix aux vainqueurs et citoyens ayant réalisés le plus d’efforts pour améliorer le cadre de vie de leur commune !