À qui bénéficient réellement les certificats verts?

Afin d’encourager les producteurs d’électricité à produire en renouvelable, les pouvoirs publics octroient un certain nombre de certificats verts en fonction de la production et de la filière. Ces certificats verts sont ensuite revendus par les producteurs d’énergie « verte », ce qui assure une rentabilité à leurs investissements. Voici les réponses à quelques questions que l’on se pose sur ce mécanisme.

> Les certificats verts, pour qui ? Certains petits producteurs d’électricité photovoltaïque (les prosumers) continuent de percevoir des certificats verts (CV). En 2021, ces producteurs avaient reçu un total de 2,6 millions de CV. Mais leur proportion ne cesse de diminuer. Et les tout derniers CV seront octroyés en 2027. Le système des CV avait été supprimé pour les prosumers en 2012 et remplacé par un autre système d’aide, lui aussi supprimé entre-temps. De plus, en Wallonie, ces prosumers ne revendent pas leur électricité.