Extinction de l’éclairage public la nuit à Mons-Borinage: entre sécurité et économies, les citoyens sont mitigés

Suite à l’explosion du coût de l’énergie, de nombreuses communes wallonnes prenaient la décision de couper l’éclairage public la nuit. Dans notre région, elles ont pratiquement toutes suivi, à l’exception de Jurbise. Les prix de l’énergie étant retombés, ORES propose désormais de revenir à la situation antérieure ou de continuer à éteindre l’éclairage de minuit à 5h.

On vous a soumis le sujet via un sondage. Et les réactions sont mitigées. Si 58 % pensent qu’éteindre les lumières est dangereux, 32 % considèrent que c’est une bonne idée pour réaliser des économies. Les autres sont sans avis. Ils ne sont plus que 28 % à penser qu’il faut conserver la mesure. 52 % estiment qu’il faut rallumer l’éclairage et revenir à la situation de base. Le reste des répondants privilégie une situation alternative, comme l’a choisie la Ville de Mons.