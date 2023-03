En piteux état, le skatepark de Jurbise va être rénové

Ce mardi lors du conseil communal de Jurbise, plusieurs points seront consacrés au skatepark de l’entité, situé juste à côté de l’église Saint-Eloi sur la route d’Ath.

Les différents modules (rampes, modules de saut, de glisse, etc.) ont été enlevés car ils étaient trop abîmés. « Tous les éléments étaient trop usés et en mauvais état, donc on les a retirés », confirme la bourgmestre, Jacqueline Galant.