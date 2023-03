Des webinaires et une formation au compost à Chimay

Lors d’ateliers pratiques sur le terrain, Ipalle et Natagora fera découvrir aux citoyens de Wallonie Picarde et du Sud-Hainaut, les techniques de gestion différenciée du jardin, le compostage à domicile et le « zéro phyto ».

Une formation pratique de 2h aura lieu le samedi 3 juin à Chimay. Il est également possible de suivre un webinaire d’une heure sur le compost. Trois séances sont prévues : le jeudi 30 mars à 18h30, le lundi 3 avril à 18h30 et le mardi 11 avril à 18h30.