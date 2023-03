«J’ai commencé à penser que je voulais utiliser mon temps de manière utile»: Jonathan comparaît au tribunal pour avoir eu... 550 enfants dans le monde entier!

En 2007, il s’est rendu dans 11 cliniques néerlandaises différentes pour donner son sperme : une pratique qui n’était théoriquement possible que dans un seul établissement pour un maximum de 25 enfants. Aucun contrôle n’a été opéré et aucune information n’a été transmise à d’autres pays.

Il a donc commencé à donner son sperme sous de fausses identités, rapporte HBVL. Il déclare : « À la fin de la vingtaine, j’ai commencé à penser que je voulais utiliser mon temps de manière utile. J’ai commencé à penser que je voulais aider les autres à fonder une famille ». Poursuivant ses activités aux Pays-Bas, il ne précise jamais aux femmes concernées qu’il a déjà plus de 100 enfants et ne passe pas par des cliniques.

« Il voulait nous aider. Pour lui, c’était une petite chose, pour nous un grand souhait. Notre désir était si grand et, grâce à l’internet, c’était beaucoup plus rapide que de passer par une clinique. Il nous a dit qu’il n’avait que cinq ou six enfants donneurs », témoigne une mère.