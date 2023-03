TF1 porte plainte contre «Touche pas à mon poste» après des attaques de Cyril Hanouna sur une des émissions de la chaîne (vidéo)

Le 26 novembre, TF1 publiait un communiqué de presse dans lequel la chaîne évoque des « fausses informations » de Cyril Hanouna, précisant avoir saisi l’Arcom (l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

Le 21 novembre, en pleine Coupe du Monde, TF1 lançait un talk-show, « Le Late avec Alain Chabat ». À l’époque, l’émission avait été très critiquée dans « Touche pas à mon poste ». Cyril Hanouna avait alors fait des révélations sur le coût de ce nouveau programme : « On a des infos, sachez que l’émission coûte, à chaque numéro, 500 000 euros. 400 000 euros pour la production et 100 000 euros pour payer tous les invités », expliquait Hanouna, qui n’y allait pas de main morte, évoquant un « accident industriel de l’année » : « Ça ne décolle pas du tout, à 500 000 euros, sachez qu’ils perdent énormément d’argent, TF1, avec ce programme. »

Aujourd’hui, on apprend que TF1 a décidé d’attaquer « TPMP » en justice. Une information révélée par Le Figaro, et confirmée par Puremédias. Il s’agit là d’une plainte de plus contre l’émission polémique de C8.