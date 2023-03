Attaque armée à l’Athénée Royal de Waremme ce lundi matin:«C’était un exercice intense et enrichissant»(vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi matin, à 10h05 précises, une attaque armée a été lancée au sein de l’Athénée Royal de Waremme. Quatre individus violents et lourdement armés ont pénétré dans l’enceinte de l’école, ont fait plusieurs otages… et une trentaine de blessés et quatre morts. L’un des otages a notamment été abattu lors des interventions policières.

Quatre individus armés dans l’établissement. - D.R.

Ce scénario, c’est celui d’une potentielle attaque qui pourrait survenir à tout moment dans l’une de nos écoles. Raison pour laquelle Vinciane Belbloom, directrice de l’établissement, a sollicité une simulation de tuerie au sein de l’Athénée, aux côtés de la Ville et de la Planification d’Urgence et la Gestion de Crise (PLANU).