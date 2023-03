Cyril Hanouna impressionne au padel: il s’est imposé face à une paire du Top 30 français!

Cyril Hanouna et son coéquipier espagnol Teo Zapata ont créé la surprise ce week-end, en battant une paire du Top 30 français de Padel lors d’un tournoi organisé par le 4Padel Lens.

« La paire franco-espagnole s’offre une sacrée victoire face à une paire du top 30 Français. Et elle sort même vainqueur des matchs de classement », a indiqué le site Padelmagazine, avant d’ajouter : « Certes, l’animateur de TPMP est toujours très bien accompagné, mais, il est donc aussi forcément le joueur le plus sollicité sur la piste. Et malgré cela, il réussit à faire douter les adversaires. Une progression qu’il faut noter. »