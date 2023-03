Les Diables affrontent une Allemagne rajeunie ce mardi: la Mannschaft a quinze mois pour se reconstruire avant «son» Euro

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les quatre étoiles allemandes ont fameusement pâli. La faute à trois fiascos colossaux encourus ces dernières années : de sorties de route en poules aux Mondiaux 2018 et 2022, élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2021. La Mannschaft, reléguée au 14e rang du classement FIFA, demeure un grand du football de sélection mais ne fait plus peur. Là est le principal problème. Cela semble même être une anomalie pour cette nation, la plus titrée du continent européen. Hansi Flick, confirmé comme sélectionneur malgré l’échec cuisant subi au Qatar, doit maintenant reconstruire une équipe compétitive, susceptible de viser la gagne, à domicile, lors de l’Euro 2024. Son statut de pays-hôte lui épargne la phase qualificative, mais l’Allemagne s’astreint à une longue série d’amicaux, qui a commencé par un succès face au Pérou (2-0).