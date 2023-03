Le mobilier de la Suite Annie Cordy mis en vente: «Elle se sentait au Métropole comme à la maison»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Métropole, plus vieil hôtel de Bruxelles et premier établissement à s’être équipé de sa propre centrale électrique et du chauffage à la vapeur à la fin du XIX e siècle, est une institution dans le paysage bruxellois. Mais son nouveau propriétaire, le fonds d'investissement Lone Star Fund, qui a confié l'exploitation de l'établissement à la société française de gestion hôtelière Centaurus Hospitality Management, a apparemment décidé de faire table rase de son passé en vendant aux enchères de nombreux éléments de l’hôtel. Même le mobilier et les portes de la Suite Annie Cordy sont mis en vente. Michèle Lebon-Cooreman est la nièce, la fille adoptive et l’ayant-droit d’Annie Cordy. Pour La Capitale, elle nous accorde une interview exclusive.

Michèle, l’intégralité du mobiliser de la Suite Annie Cordy est mis en vente. Qu’en pensez-vous ?