Intoxication alimentaire à Malmedy: l’origine serait virale, les enfants tous sortis de l’hôpital

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’enquête se poursuit concernant l’intoxication alimentaire de Malmedy. Alors que l’eau a été écartée de la liste des suspects, les spécialistes pensent maintenant que l’origine des 10 hospitalisations d’enfants de l’école de Thuin la semaine dernière viendrait d’un virus. Il s’agirait du norovirus. Des analyses sont toujours en cours, mais la piste semble prometteuse. Déjà, le virus est très contagieux et cause des diarrhées et des vomissements. Exactement les symptômes des malheureux enfants.