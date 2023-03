Polémique après le décès d’un cheval sur le tournage du «Seigneur des anneaux»: «Nous sommes profondément attristés de le confirmer»

La saison 2 du « Seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir » est actuellement en tournage au Royaume-Uni, et tout ne s’est malheureusement pas déroulé comme prévu…

de videos

« Nous sommes profondément attristés de confirmer qu'un cheval de production est décédé le 21 mars. L'incident s'est produit le matin alors que le cheval s'entraînait avant les répétitions. L'entraîneur n'était pas en costume et le tournage n'avait pas encore commencé », a écrit Prime Video dans un communiqué, confirmant ainsi des rumeurs qui devenaient de plus en plus grandes.