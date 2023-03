Le Joncquois a rouvert à Soignies: par ici les grillades de viande, mais aussi de gambas, de sardines et les produits frais!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous n’êtes peut-être pas encore au courant, mais les fans de grillades de la région de Soignies sont ravis : en janvier, le restaurant « Le Joncquois », situé 177 Chaussée d’Enghien, a rouvert. Il était fermé depuis juin 2022, et le départ en pension de ses propriétaires précédents.

Les repreneurs sont Muriel Delpire et Pascal Nardellotto. La première est sonégienne et le second vient de Ronquières.

« On a voulu changer de vie »

« Je travaillais dans une agence de pub, j’ai aussi ma propre marque de création de bijoux, ‘Les Pétroleuses’ », explique Muriel Delpire. « Mon compagnon était vétérinaire rural. Avec tout ce que cela implique comme horaires compliqués, se lever la nuit, le froid… De mon côté, avec le covid, j’étais tout le temps en télétravail, et je n’aimais pas. Bref, on a voulu changer de vie. »