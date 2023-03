L’association nivelloise Natur’all Animal Rescue cherche de nouvelles familles aux animaux abandonnés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ça peut paraître étrange à lire, mais Natur’all Animal Rescue accompagne les maîtres, lorsqu’ils décident d’abandonner leurs animaux, chiens ou chats, pour leur trouver un nouveau foyer, sans qu’ils doivent passer par la case refuge. « Souvent, ce sont des gens qui n’ont pas vraiment le choix, parce qu’ils sont malades, parce qu’ils divorcent ou même des décès », explique Marie Ovaere, « On ne s’attarde pas sur les raisons, qu’elles soient bonnes ou mauvaises et on garde notre énergie positive pour trouver la solution. Ça ne sert à rien de débattre ». Depuis la création de l’ASBL il y a deux ans et demi, 240 animaux ont déjà été adoptés.