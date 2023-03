Le saviez-vous à Neupré? Une ‘Give-Box’ a été installée dans le hall omnisports de Neuville Domaine!

Le concept est ultra simple : sur cette étagère, il vous est possible de déposer un objet en bon état (tant au niveau de sa propreté que de son fonctionnement !) qui pourrait faire plaisir à quelqu’un mais dont vous n’avez plus l’utilité. Si celui-ci intéresse donc quelqu’un, il peut se servir gratuitement… sans contrepartie obligatoire. Veuillez évidemment faire preuve de bon sens et évitez les abus ! À savoir que l’infrastructure est bien réservée aux dons, et non à la revente.

Une longue liste

Sont concernés ici, tous types d’objets liés à la cuisine, aux vêtements, la décoration, la puériculture, les livres and co, les jeux/jouets, de l’électroménager… La liste est longue ! Par souci d’hygiène et de lucidité, sont interdits : les produits de soins entamés/périmés, les médicaments, les denrées alimentaires, les animaux et végétaux, les produits dangereux (nocifs, inflammables, corrosifs, coupants), les objets à caractère discriminatoire et pornographique, les armes, etc.