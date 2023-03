Gilles Lellouche va tourner une partie de son nouveau film dans le Hainaut: 3.000 figurants recherchés!

Durant les prochaines vacances estivales, l’Institut Saint-Henri de Comines accueillera les caméras destinées à la réalisation du prochain film de Gilles Lellouche, ni plus ni moins. L’acteur, réalisateur et scénariste français a dernièrement incarné Obélix dans «Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu». Aussi à Lille L’Institut Saint-Henri a donc été choisi par le réalisateur et son équipe pour son prochain long-métrage qui s’intitule «L’amour ouf», les scènes prévues au sein de l’établissement scolaire cominois devraient être tournées d’ici le mois de juillet prochain. Des scènes seront également tournées à Lille et à Dunkerque, entre mai et septembre 2023.

En début d’année, l’équipe du casting s’était par ailleurs mise à la recherche d’acteurs et d’actrices avec de «fortes personnalités, profils atypiques et débutants», âgés de 6 à 70 ans pour différents rôles et issus exclusivement des Hauts-de-France et Wallonie picarde.