La future piscine de Theux ira bien au tennis: «Si on ne la fait pas là, on ne la fera nulle part»

La construction d’une nouvelle piscine est un dossier dont on parle depuis longtemps à Theux. Les inondations de juillet 2021 ont sonné le glas du site situé rue des Forges. Celui-ci a été complètement ravagé par les eaux. Reconstruire la piscine à cet endroit est peine perdue car cela engendrerait trop de contraintes et des coûts bien trop importants. La Régie Communale Autonome s’est alors tournée vers le site du tennis, situé avenue du Stade non loin du Centre Sportif et des terrains de foot. Et la future piscine sera bien, sauf revirement de situation ou catastrophe, construite à cet endroit.