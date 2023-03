Maryline pensait avoir acheté une maison dans un quartier calme de Glimes, aujourd’hui, elle vit un enfer: «C’est devenu invivable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Maryline et son compagnon ont visité une maison à Glimes en juin 2020, à la sortie du premier confinement. Séduit par l’environnement calme et paisible du quartier, le couple a décidé d’acheter le bien et d’emménager quelques mois plus tard. Mais malheureusement, une fois installée, Maryline n’a plus retrouvé le calme qui l’avait séduite : « Au début ça allait, puis progressivement les gens ont repris leurs activités et c’est devenu invivable », confie Maryline.