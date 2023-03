La première pierre du complexe F-35 a été posée à Florennes: «La construction de ce site est sans conteste l’élément le plus spectaculaire de la métamorphose de la base aérienne» (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2018, le Conseil des ministres décidait d’acheter une capacité de combat aérien pour remplacer les F-16 existants. Au total, 34 avions F-35A et 8 simulateurs de vol étaient commandés. Et pour abriter ces futurs nouveaux avions, il avait été décidé d’investir dans la construction de deux nouveaux complexes situés sur les bases de Florennes et de Kleine-Brogel (Limbourg). Un projet assez ambitieux estimé à 300 millions mais qui coûtera finalement le double en raison de la conjoncture actuelle.

Ce lundi, la première pierre du complexe florennois a été posée par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder.