Une femme ouvre le feu dans son ancienne école primaire à Nashville: trois enfants et trois adultes ont perdu la vie, la tireuse abattue

Des agents ont rapidement été dépêchés sur place. Après avoir entendu des tirs à l’étage, ils s’y sont « immédiatement » rendus et ont « tué » l’assaillante, a-t-il précisé.

Armée d’au moins deux fusils d’assaut et d’un pistolet, elle s’est introduite dans la matinée dans les locaux d’une école chrétienne privée, a expliqué le porte-parole de la police locale, Don Aaron, lors d’une conférence de presse.

Six victimes

L’école élémentaire « The Covenant » a environ 200 élèves et une quarantaine d’employés.

« D’après notre enquête préliminaire, à un moment donné, elle a été élève dans cette école, mais nous ne sommes pas certains de l’année », a déclaré à la télévision américaine le chef de la police de Nashville, John Drake.

L’auteure de la tuerie avait un plan détaillé des lieux et a laissé un manifeste. Les forces de l’ordre ont mené une perquisition à son domicile et ont découvert un plan montrant « les accès » de l’école et « un manifeste avec quelques écrits », a-t-il détaillé

Plusieurs élus de l’Etat du Tennessee ont immédiatement fait part de leur émoi sur les réseaux sociaux. « Je suis dévasté et j’ai le coeur brisé face aux nouvelles tragiques de l’école Covenant », a ainsi tweeté le sénateur républicain Bill Hagerty.

Massacre

Les Etats-Unis, où environ 400 millions d’armes à feu sont en circulation, sont fréquemment endeuillés par des fusillades meurtrières, y compris en milieu scolaire.

Le drame le plus marquant a été commis en 2012 par un déséquilibré dans une école primaire du Connecticut, au cours duquel 20 enfants âgés de 6 et 7 ans avaient été tués.

Un tel événement traumatisant s’est répété en mai 2022 quand un homme de 18 ans a abattu 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde, au Texas.

Le port d’arme toujours discuté

Entre ces deux drames, un massacre commis dans un lycée en Floride, le 14 février 2018 à Parkland, a déclenché un vaste mouvement national, avec la jeunesse en fer de lance, pour exiger un encadrement plus strict des armes individuelles aux Etats-Unis.

Malgré la mobilisation de plus d’un million de manifestants, le Congrès des Etats-Unis n’a pas adopté de loi ambitieuse, nombre d’élus étant sous l’influence de la puissante National Rifle Association (NRA), le premier lobby américain des armes.