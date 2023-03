Voici comment le fisc va s’attaquer aux gros vendeurs sur Vinted

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vinted, c’est cette plateforme de revente entre particuliers qui cartonne depuis quelques années. Chez nous, on estime que 2,5 millions de Belges y sont inscrits et achètent ou vendent des vêtements, des produits de beauté, des livres ou des accessoires de maison dont l’état peut varier du « neuf avec étiquette » à « état satisfaisant ».

Une formule très intéressante pour les fashionistas qui changent de garde-robe toutes les saisons ou les mamans qui liquident les vêtements trop petits de leurs enfants mais aussi pour certains vendeurs qui en ont fait un vrai business et qui en tirent des revenus complémentaires substantiels...

L’Europe vient d’imposer à Vinted, via la directive DAC7, de fournir aux autorités fiscales locales les données des utilisateurs qui gagnent plus de 2.000 € par an ou qui ont réalisé plus de 30 ventes au cours de l’année. Cette directive a été transposée en Belgique par la loi du 21 décembre 2022 et la mesure a pris effet le 1er janvier dernier. Elle impactera donc les usagers belges de Vinted pour 2023.