Un couple mange au restaurant «L’Héritage» et part sans payer à Nandrin: «Ils ont profité d’aller fumer pour s’éclipser et partir»

C’est la crainte de nombreux restaurateurs : voir des clients partir sans payer la note. Samedi soir, les gérants de l’établissement l’Héritage, situé route du Condroz à Nandrin, ont eu cette mésaventure. Un couple est en effet venu manger au restaurant et a consommé pour 95 euros. « La dame est déjà venue alors que le monsieur, non », se rappelle Tom. Arrive le moment de payer. « Ils ont profité d’aller fumer pour s’éclipser et partir. »