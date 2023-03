Sauriez-vous reconnaître un frelon asiatique? L’apiculteur communal d’Ans vous explique tout à son sujet durant une séance gratuite le 1er avril

Voilà plusieurs années que les autorités et le secteur environnemental sensibilisent tout un chacun sur la prolifération du frelon asiatique, une véritable menace pour la biodiversité. Il peut être dangereux pour l’homme mais aussi… pour les abeilles !

Dans ce cadre, la commune d’Ans organise deux séances d’informations à l’attention du public, tenues par Claude Vignoul, l’apiculteur communal. « Comment reconnaître un frelon asiatique ? Et son nid ? Comment agir si on en rencontre un ? Pourquoi le frelon asiatique est-il dangereux et comment est-il arrivé en Europe » ? Vous en apprendrez beaucoup sur la problématique et pourrez poser toutes vos questions.