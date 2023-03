Le match de P4 Ronquières-Péronnes arrêté: Bryan, 19 ans, a été roué de coups devant son père, «je demande des sanctions exemplaires»

« Des scènes d’une telle violence n’ont rien à faire sur un terrain de football », s’indignait le papa de Bryan Dellisse au lendemain des faits. Ce dimanche, alors que la P4 de Ronquières accueillait l’équipe de Péronnes dans un derby pourtant sans grands enjeux, la rencontre a pris une tournure édifiante lorsqu’à l’arrêt du match par l’arbitre, l’un des joueurs ronquiérois a été roué de coups au moment de rejoindre les vestiaires. Grégory Dellisse, le papa, a assisté à la scène, impuissant : « Ils se sont littéralement rués sur mon fils, à sept. Il a reçu des coups de poing et des coups de pied d’une extrême violence. Certains de ses coéquipiers de Ronquières ont essayé de les séparer mais ils recevaient, eux aussi, des coups. Je voyais toute la scène sans pouvoir réagir car je me mettais en tort si j’intervenais. »

Un contexte tendu

Le papa du joueur de 19 ans décrivait une atmosphère pesante ce dimanche, même avant le début de la rencontre. « Le terrain était impraticable. L’un des arbitres avait décidé de ne pas laisser le match se dérouler mais apparemment, l’équipe de Péronnes a tenu à le jouer. Les deux clubs n’étaient pas d’accord. »

Et ce serait le second but de la rencontre, celui de Péronnes, qui aurait mis le feu aux poudres. « Ronquières a ouvert le score et on a directement ressenti que le jeu était plus dur. Péronnes a réussi à revenir à la marque en seconde période. Mais ils étaient là pour casser les joueurs. Évidemment, un match de football, c’est toujours rugueux et des contacts peuvent paraître plus impressionnants avec quelqu’un comme mon fils qui fait 90 kilos pour 1m98. Les fautes se sont enchaînées face à un arbitre qui ne tenait pas du tout le match en main et qui a préféré l’arrêter. Et sans raison valable, mon fils a été la seule cible de ces agresseurs. »