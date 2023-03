José, d’Aubel, est forcé de détruire ses annexes construites illégalement il y a plus de 50 ans: «La maison est quasiment inhabitable maintenant!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les 12 travaux d’Astérix a beau être un dessin animé, la partie ou le héros gaulois se rend à l’administration et où il passe de service en service afin de recevoir un formulaire a tout du documentaire. Les méandres de toutes les administrations ne sont pas clairs et on peine souvent à comprendre ce qu’il faut faire pour faire avancer un dossier. À Aubel, c’est un combat vieux de plusieurs années qui prend fin.