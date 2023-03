OYOU organise un stage de photographie argentique pour les plus de 15 ans à Modave

Si tu as 15 ans ou plus et que tu as envie d’appréhender une nouvelle technique photographique, un stage de photographie argentique sera proposé durant les vacances de printemps, place Georges Hubin à Vierset-Barse.

Organisé par OYOU et animé par Léon Seleck, l’atelier permettra de s’initier aux bases, de la prise en main au tirage sur papier, en passant par la prise de vue et le développement de pellicules.