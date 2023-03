Alain étrangle sa femme à Ham-sur-Heure: elle oubliait beaucoup de choses et avait le regard hagard…

Noël est le beau-fils d’Alain et Éliane : « Ma belle-mère était dans le déni. Elle disait qu’elle préférait mourir que de vivre avec Alzheimer. Mais, dans les faits, elle oubliait beaucoup : mettre de l’eau dans ses pommes de terre, prendre ses médicaments. Ou elle se levait de table et restait le regard dans le vide… », dit-il. Son beau-père se plaignait souvent : « Il disait qu’il n’en pouvait plus, on cherchait des solutions, un placement, mais ça ne se trouve pas facilement. » Il ajoute : « On ne peut pas pardonner ce qu’il a fait mais on peut comprendre, les structures médicales n’ont rien fait pour lui avant les faits et après sa sortie de prison, ma femme m’a dit qu’on ne pouvait pas laisser son père comme un chien, qu’on devait l’aider ».