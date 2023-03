Un nouveau frigo solidaire à l’asbl «On Saint-Vaast au jardin»

Les frigos solidaires fleurissent un peu partout ces dernières années. Celui-ci vient rejoindre le frigo installé dans le magasin citoyen, au centre de l’entité : c’est une façon simple de venir en aide très concrètement aux plus démunis en déposant invendus ou surplus alimentaire. « La lutte contre le gaspillage alimentaire est la priorité numéro un de notre plan zéro déchet, comme l’impose la Région Wallonne », précise l’échevine de l’environnement et du développement durable Nancy Castillo (ECOLO).

Le projet est sur la table depuis 2019, mais avec le Covid plus question de le mettre en œuvre. « Le budget pour acheter un frigo comme le premier, avec une porte vitrée, a été reporté d’année en année… De fil en aiguille, le partenariat s’est fait avec l’ASBL qui en avait déjà un à disposition, avec un congélateur, et ils nous ont dit que cela répondait davantage à la demande de leur public et du voisinage. » Un budget qui pourra donc, si les conditions sont réunies, être injecté dans un troisième frigo solidaire…

Le frigo de Saint-Vaast est accessible les mardis, jeudis et vendredis de 11h à 17h et le mercredi de 11h à 14h au numéro 39 de la Grand Rue. On peut déposer des produits frais, des fruits et légumes, des plats fait maison (en précisant les ingrédients et la date de préparation) et donc, sa particularité, des surgelés. Par contre, les boissons alcoolisées, les produits entamés ou périmés sont interdits.