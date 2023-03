Bientôt une grande nouveauté en Belgique: vous allez pouvoir comparer votre salaire avec celui de vos collègues

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’égalité de salaire entre les hommes et les femmes, on n’y est pas encore ! Au niveau de l’Europe, les hommes gagnent globalement (toutes fonctions confondues) 13 % de plus que les femmes (*). La Belgique n’est pas le pire élève.

Dans le secteur public, on ne constate « que » 1 % de différence tandis que dans le privé, on est à 8 %. Le plus grand écart salarial, en Belgique, est observé dans le secteur de la gestion des déchets, de l’assainissement et de distribution d’eau et aussi dans les métiers de l’information et de la communication où l’on atteint des différences de rémunérations de 11 %.