Météo: l’IRM lance une alerte, les dernières averses hivernales vont tomber ce lundi soir!

Des prévisions météo qui poussent l’IRM à lancer une alerte jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, et ce de 20h ce soir à 8h demain matin.

Ce soir, quelques dernières averses (hivernales) traîneront encore, surtout dans l’est du pays, avant de disparaître. Le ciel se dégagera progressivement sur toutes les régions. La nuit prochaine, le temps sera sec avec un ciel pratiquement serein et un léger risque de formation de brouillard (givrant), surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. C’est aussi principalement en Haute Belgique que des plaques de glace pourront éventuellement se former sur les portions de routes restées humides à cause des dernières précipitations.

En fin de nuit, quelques champs nuageux recouvriront déjà l’ouest du pays. Il fera froid avec des minima compris entre -5 degrés en haute Ardenne (ou encore moins dans certaines vallées) et 0 ou +1 degré en bord de mer. En soirée, le vent s’affaiblira déjà dans l’ouest et sera d’abord encore modéré de nord-ouest ailleurs. Durant la nuit, il deviendra généralement faible de direction variable ou s’orientant progressivement au secteur sud.

Mardi à l’aube, les gelées seront quasi-généralisées. L’extrême ouest profitera déjà de températures un peu plus clémentes après l’arrivée de champs nuageux en fin de nuit et avec un vent plus marqué. Le soleil, parfois déjà voilé, sera par contre encore de la partie sur les autres régions les premières heures. Ensuite, une large couverture de nuages élevés suivie rapidement de nombreux nuages de moyenne altitude envahiront notre ciel depuis l’ouest. On retrouvera aussi quelques champs de nuages bas. De faibles pluies seront déjà possibles en cours d’après-midi dans l’ouest. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en Campine, sous un vent modéré de secteur sud.