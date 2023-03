Domenico Tedesco avant Allemagne – Belgique: «Pour moi, ce sera spécial vu que j’ai grandi ici»

Vendredi en Suède, c’est Romelu Lukaku qui a fait la différence en plantant trois roses. « Il était à juste titre satisfait et fier après son triplé. Il est en forme. Je n’ai pas encore parlé à Romelu de son avenir. S’il a besoin d’aide, il a d’autres personnes à qui parler. Je veux juste qu’il soit heureux et qu’il joue suffisamment. Romelu a les qualités pour jouer n’importe où, y compris à l’Inter. C’est un bon garçon, il mérite d’être heureux. »

Plusieurs changements

Affronter une grande nation en amical, cela signifie pas mal de choses... « Cela peut avoir du sens de jouer contre des grosses équipes. Cela motive les joueurs. Certains joueurs m’ont demandé de ne pas les sortir de l’équipe pour cette rencontre. Vous pouvez jouer des matchs plus « faciles » mais cela peut avoir du sens d’affronter des cadors. On verra mardi matin avec le staff médical comment tout le monde se sent. On verra s’il y a assez de fraîcheur. On pourrait jouer avec le même système qu’en Suède. On fera des changements à la mi-temps ou à l’heure de jeu ».