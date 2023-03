Le MR David Soors quitte la politique et même La Louvière

On connaît l’ancien président du MR louviérois David Soors pour son franc-parler. Il ne s’en est jamais caché, en particulier sur les réseaux sociaux, au point même d’oser tancer son président de parti, Georges-Louis Bouchez, dans une lettre ouverte en 2020, qualifiant la communication de GLB de « bling-bling », estimant aussi que son président était « trop inaccessible » à la base MR. On le connaît également pour son plan Mairaux, les 12 travaux de David Soors pour redresser La Louvière. Ajourd’hui ce « trublion » du MR local, qui voulait faire bouger les choses, change de cap : « La vie m’appelle sous d’autres cieux et je vais bientôt dire aurevoir à La Louvière. », écrit néanmoins ce dernier à regret.

D’un point de vue personnel, avec ma compagne et mes enfants, je déménage à Jurbise. Je regrette quitter la ville où je suis né, où j’ai mes racines de génération en génération depuis le 19ème siècle. D’un point de vue politique, je lâche le niveau communal de ma ville, car je n’aime pas ce qu’elle devient. J’ai essayé avec le MR de plusieurs manières. En tant que président de la section locale du MR et militant, j’ai apporté des idées, mais visiblement peu suivies, avec peu d’impact au niveau du MR ou des citoyens. Beaucoup de gens se plaignent à La Louvière, mais quand on leur propose quelque chose de différent, on trouve peu d’intérêt à s’investir. Si j’ai caressé un temps l’espoir de m’y impliquer humblement pour contribuer à « changer de cap », force est de constater que les forces de l’immobilisme, diverses et variées, sont très fortes.

On vous sent amer et résigné, était-ce vraiment mission impossible de faire bouger les choses ? Est-ce lié à l’insuccès de votre plan Mairaux, notamment auprès de votre parti le MR ?

Je ne suis pas amer, et il ne faut pas se résigner, mais d’autres que moi y arriveront. Je n’ai pas eu de souci avec ma section locale. J’avais renoncé à me présenter une seconde fois à la présidence pour des raisons professionnelles, puisque je cumulais déjà deux boulots à l’époque avec mon magasin et un emploi de salarié. Quant au plan Mairaux, je regrette peut-être un manque de soutien. Je me suis dit que nous n’étions pas loin des élections, et pourtant, on ne discute pas de grand chose en termes de propositions et de contenu, je préfère dans ce cas passer à autre chose. Je ne suis pas un partisan de l’acharnement thérapeutique.

Vous écrivez : « Entre les clans, les carriéristes, les ambitieux aux dents longues, les imbéciles populaires, les incompétents pistonnés et les élus inutiles, il reste peu de place aux citoyens voulant temporairement et gracieusement offrir une partie de leur temps à la vie de la cité, pour le bien commun. Dont acte ! », qui visez-vous ?

Je ne suis personnellement pas carriériste et chacun mettra les noms qu’il veut, et puis, ne comptez pas sur moi pour vous faire la liste. N’y voyez pas non plus un règlement de compte. Mon constat est général et pas qu’à La Louvière, mais un peu partout au niveau communal, les choses restent assez figées, le processus est le même : il faut voter pour de nouvelles têtes, faire des voix, remporter des élections, etc. Par exemple, les gens stigmatisent La Louvière comme étant depuis 100 ans dans les mains du PS. Je n’attaque pas une couleur en particulier, je constate d’ailleurs le même immobilisme à Jurbise, où les gens votent pour la même bourgmestre depuis près de 25 ans (Jacqueline Galant, MR, ndlr). Les Louviérois et d’autres ailleurs n’ont pas envie de bouger tout simplement, c’est un constat.

Adieu politique, adieu La Louvière, que ferez-vous demain professionnellement ?