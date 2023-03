Louisa a fêté ses 106 ans au home Doux Repos à Manage: elle est la 5ème Wallonne la plus âgée !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, Louisa a fêté ses 106 ans entourée des siens, sa fille Monique et son beau-fils Léon, et des autorités communales.

Cela fait près de dix ans que la Manageoise réside au home. « Nous l’avons placée quand elle a commencé à avoir des crises de démence. Elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. À ses 106 ans, elle me disait par exemple qu’il était dommage que sa fille n’était pas encore là. Mais, elle s’est débrouillée seule dans son appartement jusqu’à l’âge de 96 ans. Nous habitions non loin et nous pouvions l’aider », nous a confié sa fille.