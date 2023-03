Le marché place Maugrétout de La Louvière presque désert ce lundi: un cercle vicieux où «tout le monde est touché»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Crise sanitaire, habitudes de consommation ou encore stationnement, les raisons évoquées sont différentes ce lundi sur la place Maugrétout à La Louvière pour expliquer ce marché, pratiquement désert… « Il n’y a presque plus rien. Cela fait 60 ans que j’habite à La Louvière et avant la crise, ce n’était pas comme ça » déplore une habituée. « Avant, la place était remplie le lundi. Depuis le virus, il n’y a plus beaucoup de clients, ni de maraîchers d’ailleurs. Je suis venue et il n’y en avait que deux, c’est très triste » partage Marie-Christine. « Je trouve cela dommage d’avoir une si belle place et si peu de marchants » ajoute Olivier, venu se promener.